Поїд Інтерсіті Будапешт-Мукачево здійснив першу поїздку

- 14.11.2018 14:44
Поїд Інтерсіті Будапешт-Мукачево здійснив першу поїздку

14 листопада до Закарпаття, у Мукачеве прибув перший експериментальний потяг Інтерсіті+, який прямував з Будапешту. Поїзд прибув о 12:00, та вже о 16:00 вирушить у зворотньому напрямку до столиці Угорщини. 

Запуск нового міжнародного потягу здійснювався угорською залізничною компанією MAV-START. Поки що невідомо, коли новий напрямок буде діяти на регулярній основі. І локомотив, і вагони поїзда можуть бути змінені після тестуванння.

Попередньо повідомляєються, що пасажирам подорож у цьому поїзді обійдеться від 700 до 1000 гривень. На маршруті потяг робитиме зупинки на станціях Ніредьгаза та Дебрецень (Угорщина).

Нагадаємо, що запуск нового міжнародного залізничного маршруту планувався до кінця літа поточного року, однак, його старт було перенесено на невизначений термін. Згодом міністр інфраструктури України повідомив, що до кінця 2018 року пасажири зможуть почати користуватись новим залізничним напрямком.

 

Відстань між Мукачевим та Будапештом складає 400 км, і цей шлях потяг долатиме за 6 годин. В Мукачеві розпочали ремонт на коліях та будівництво нової посадкової платформи. Маршрут матиме значну перевагу, оскільки не потребуватиме додаткового часу на перестановку вагонів з широкої колії на вузьку та навпаки.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поїзд мукачеве будапешт, поїздом з україни до угорщини

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