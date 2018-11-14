



В Україну прибув новий посол Угорщини - 14.11.2018 13:25

До України прибув новий посол Угорщини Іштван Ійдярто, про що стало відомо з повідомлення Василя Боднара, заступника міністра закордонних справ України.

За словами Боднара, копії вірчих грамот він прийняв 14 листопада у Іштвана Ійдярто, який був призначений новим послом Угорщини в Україні. В професійній діяльності пану Ійдярто дуже поможе той факт, що він розпочав вивчати українську мову.

Сторони розпочали переговори з домовленості працювати над порядком денним відносин між двома країнами.

Варто відзначити, що Іштван Ійдярто є уродженцем Закарпаття - він народився у 1963 році в місті Берегове. У 1988 році пан Ійдярто завершив філологічний факультет Будапештського університету, стажувався у Конгресі США. Наразі Ійдярто вивчає українську мову, та окрім угорської володіє ще англійською, французькою, румунською та російською мовами.

Платинова Буковина

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