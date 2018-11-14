В Україну прибув новий посол Угорщини- 14.11.2018 13:25
До України прибув новий посол Угорщини Іштван Ійдярто, про що стало відомо з повідомлення Василя Боднара, заступника міністра закордонних справ України.
За словами Боднара, копії вірчих грамот він прийняв 14 листопада у Іштвана Ійдярто, який був призначений новим послом Угорщини в Україні. В професійній діяльності пану Ійдярто дуже поможе той факт, що він розпочав вивчати українську мову.
Сторони розпочали переговори з домовленості працювати над порядком денним відносин між двома країнами.
Варто відзначити, що Іштван Ійдярто є уродженцем Закарпаття - він народився у 1963 році в місті Берегове. У 1988 році пан Ійдярто завершив філологічний факультет Будапештського університету, стажувався у Конгресі США. Наразі Ійдярто вивчає українську мову, та окрім угорської володіє ще англійською, французькою, румунською та російською мовами.
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