



ДТП у Боянах за участі 4 автівок - 14.11.2018 12:51

Приблизно о 12:00 в середу, 14 листопада, у селі Бояни сталась аварія з декількома учасниками.

Користувачі спільноти СтопХам в соцмережі Facebook повідомили про дане ДТП.

Очевидці зазначають, що у Боянах зіштовхнулось одразу чотири автівки. На ділянці, де сталось ДТП, наразі ускладнений рух.

На місце події прибув екіпаж патрульних, як підтверджують у відділі комунікації патрульної поліції Чернівецької області. Подробиці аварію повідомимо згодом. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті!

Платинова Буковина, Чернівці

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