ДТП у Боянах за участі 4 автівок- 14.11.2018 12:51
Приблизно о 12:00 в середу, 14 листопада, у селі Бояни сталась аварія з декількома учасниками.
Користувачі спільноти СтопХам в соцмережі Facebook повідомили про дане ДТП.
Очевидці зазначають, що у Боянах зіштовхнулось одразу чотири автівки. На ділянці, де сталось ДТП, наразі ускладнений рух.
На місце події прибув екіпаж патрульних, як підтверджують у відділі комунікації патрульної поліції Чернівецької області. Подробиці аварію повідомимо згодом. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті!
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