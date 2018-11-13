Ярош підтримав Кошулинського як кандидата в президенти

- 14.11.2018 10:07
Ярош підтримав Кошулинського як кандидата в президенти

Єдиним кандидатом у президенти України від націоналістичних сил висуватиметься представник ВО Свобода, колишній віце-спікер Руслан Кошулинський. Про підтримку кандидатури Кошулинського оголосив народний депутат та командувач Української добровільчої армії Дмитро Ярош.

За словами Яроша, на сьогоднішній день основним завданням для України є недопущення агентів Кремля до влади в Україні. Також нардеп наголосив на тому, що під час війни в країні жодні вибори не є потрібними, оскільки вони порушують основи національног народовладдя. Ярош відзначив, що в країні триває також політична війна "всі проти всіх", в якій він закликав усіх націоналістів до об'єднання до створення право-центристського політичного фронту.

Так, у президенти України від націоналістів висуватиметься єдиний кандидат, і Дмитро Ярош висловив свою підтримку Руслану Кошулинському. Також нардеп вважає правильним рішення Олега Тягнибока відмовитись від боротьби за президентське крісло.

Окрім того, в подальшому націоналісти таклож планують сформувати єдиний список до Верховної Ради.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: руслан кошулинський, вибори президента україни 2019, кандидат в президенти від націоналістів

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