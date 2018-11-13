



Двох крадіїв майна затримали на Буковині - 14.11.2018 09:16

За скоєні злочини зловмисникам доведеться відповідати на лаві підсудних.

12-го листопада до Глибоцького відділення поліції надійшло повідомлення від 27-річного жителя села Валя Кузьмін. Чоловік повідомив правоохоронцям, що з його підсобного приміщення невідомий викрав бензопилу та електрошуруповерт.

В ході проведення першочергових-слідчих дій поліцейські Глибоцького відділення поліції встановили зловмисника. Ним виявився 33-річний житель Герцаївського району, котрий вже відбував покарання за аналогічні злочини. Крадій зізнався працівникам поліції, що скористався відсутністю власника поцупив електроінструменти та мав намір їх продати. Правоохоронці вилучили викрадені речі та повернули власникові.

Крім цього, оперативники Заставнівського відділення поліції викрили, 33-річного містянина, котрий 9-го листопада викрав бензопилу із місцевого магазину. Поліцейські знайшли та вилучили інструмент у зловмисника вдома. Чоловік не так давно повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за корисливі злочини. Наразі правоохоронці перевіряють чи не причетний правопорушник до скоєних аналогічних злочинів на території району.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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