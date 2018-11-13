



Ресторани Чернівців на Новий рік 2019 - 13.11.2018 15:01

Новорічні свята вже не за горами, адже час летить дуже швидко, і ми незчуємося, як вже будем сидіти за святковим стором разом із найблизькішими людими та загадуватимемо бажання у новорічну ніч. Це значить, що готуватись до новорічних святкувань треба вже зараз, в листопаді, адже трохи згодом може бути запізно.

Недарма кажуть, що готувати сани треба влітку. Це ж стосується і підготовки до святкування нового року. Тим паче, що ресторани Чернівців вже розпочали активну підготовку та вже поширюють своє пропозиції щодо новорічних корпоративних вечірок. Усе найголовніше для святкування для вас підготують заклади - це святково прикрашені зали із яскравими тематичними фотозонами, чудове меню - в готовому варіанті або ж з пропозиціями, які ви можете обрати на власний смак з бенкетного меню ресторану, з живою музикою та іншими розвагами.

Нерідко ресторани Чернівців влаштовують до корпоративів під новий рік святкові розваги - шоу-програму. Вона може включати в себе різноманітні елементи - привітання від діда Мороза та Снігуроньки, конкурси та безліч розваг від ведучих, танцювальні номери, розіграш призів тощо. В будь-якому разі ресторани Чернівців цінують свого клієнта, тому завжди пропонують до нового року щось цікаве і неординарне, аби підняти настрій у новий рік 2019 та налаштувати на святковий лад.

Все, що вам потрібно на новорічну корпоративну вечірку - визначитись із закладом для святкування, де буде сформоване святкове меню, а також із датою святкувань, оскільки корпоративи під новий рік 2019 святкуватимуться у другій половині грудня 2018 року, переважно - після 20-х чисел. Про всю решту з приводу святкування потурбується персонал закладу, який ви оберете. Вам залишається тільки причепуритись до свята та прибути на корпоратив у призначений день та час, а також відпочити та налаштуватись на святковий лад.

Переглянути фото та 3D-панорами закладів можна за посиланням по назві або в загальному переліку ресторанів. Пропозиції ресторанів та ціни дивіться в огляді нижче. Стаття доповнюється!

Ресторан Брізоль тел. (050) 537-52-42, (050) 541-42-93, (0372) 54-28-25 запрошує на новорічні корпоративи. Для вас – смачні святкові страви, жива музика, веселий Дід Мороз та особливо прикрашена фотозона. Ціни – від 700 грн з людини.

Ресторан Колвік тел. 050 374 17 30, 050 338 05 58 чекає на гостей на новорічні корпоративи. Готуємо для вас найсмачніше меню, цікаві розваги та конкурси, живу музику, яскраву та оригінальну фотозону. Вартість – від 500 грн з людини.

Ресторан Асторія в Неполоківцях тел. (095) 862-02-96, (050) 525-63-46 радий вітати гостей до корпоративів під новй рік. Ми підготували для вас смачні та апетитні святкові страви, живу музику до будь-якого смаку, а також приємні розваги та безліч цікавинок! Ціни - від замовлення.

Ресторан Велюр тел. (050)-579-57-47, (095) 738-73-77 запрошує поринути у святкову атмосферу новорічних корпоративів! Для вас ми підготували смачні страви новорічного меню, цікаву шоу-програму від Діда Мороза та Снігурки, та чудовий декор бенкетного залу. Ціни - від замовлення.

Ресторан Ера тел. 050 59-140-53; 050 820-20-44 готується до новорічних корпоративів. На вас чекає приємно проведений вечір в затишній святковій атмосфері, чудові страви новорічного меню, жива музика. Розважальна програма - по замовленню. Ціни - від 500 грн з людини.

Ресторан Асторія в селі Луковиця тел. (050) 591-40-53, (095) 382-83-48 приймає замовлення на корпоративи для великих компаній. Плануєте відсвяткувати новорічний корпоратив та відірватись на повну, телефонуйте та дізнавайтесь подробиці за телефонами закладу! Ціни - від замовлення.

Ресторан Меркурій тел. (0372) 54-98-58, (050) 510-20-98 запрошує на веселі корпоративи до нового року. Для вас - смачна кухня, жива музика та як завжди затишна атмосферу. Ціни – від замовлення.

Ресторан Дельта тел. (050) 671-30-99, (03722) 4-35-18, 3-53-25 відкритий до замовлень на новорічні корпоративи. Телефонуйте за номером закладу та замовляйте бенкет, а ми гарантуємо вам відмінні страви, чудовий настрій та цікаве святкування.



Ресторан АлМі тел. (050) 338-23-92, (0372) 52-24-90 запрошує до святкування новорічних корпоративів. На вас очікує жива музика, винятково смачні страви до святкового столу та найприємніша атмосфера. Розважальна програма - по замовленню гостей. Ціни - від 400 грн з особи.

Ресторан Берег Любові тел. (067) 631-08-75, (095) 675-84-06 приймає замовлення на новорічні корпоративи. Ми гарантуємо вам виняткову атмосферу новорічного свята, апетитні страви на бенкеті, новорічний декор залу та живу музику. Ціни - від 500 грн з особи.

Ресторан Золотий Сезам тел. 095 497 15 78; 095 771 82 31 радий вітати гостей із новорічними святами та готує безліч приємностей. Для вас - винятково смачне меню, тематично прикрашені зали ресторану, запальна музика. Шоу-програма - за побажанням гостей. Ціни - від 600-700 грн.

Платинова Буковина, Чернівці

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