Громадянину Словаччини світить тюрма за участь у бойових діях на Донбасі- 13.11.2018 13:03
Обвинувачення за участь у збройному конфлікті на сході України з боку незаконних формувань вперше були винесені громадянину Словаччини на батьківщині бойовика. Таку інформцію повідомили в місцевій поліції.
Громадянин Словаччини Маріо Р. був звинувачений у злочинній участі в бойових діях на території іншої держави. Звинувачення йому озвучив слідчий Національного кримінального агентства Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Даний випадок став для держави першим, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у незаконних бойових діях на Донбасі.
Громадянин почав брати участь у бойових діях на сході України у скаладі російсько-терористичних формувань з липня 2015 року, і продовжує активно воювати проти укранських силовиків і по теперішній час, здебільшого, на території Донецької області. Чоловік - з міста Банська Бистриця, відомий в минулому як представник субкультури скінхедів. У Словаччині він має судимість за сім злочинів.
Зазначається, що до Кримінального кодексу парламент Словаччини додав нову статтю щодо участі у бойових діях у складі організованих збройних угрупувань на території іноземної країни. Це відбулось після того, як стало відомо, що на Донбасі у складі російсько-терористичних формувань у бойових діях беруть участь також і словаки.
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