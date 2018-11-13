Громадянину Словаччини світить тюрма за участь у бойових діях на Донбасі

- 13.11.2018 13:03
Громадянину Словаччини світить тюрма за участь у бойових діях на Донбасі

Обвинувачення за участь у збройному конфлікті на сході України з боку незаконних формувань вперше були винесені громадянину Словаччини на батьківщині бойовика. Таку інформцію повідомили в місцевій поліції.

Громадянин Словаччини Маріо Р. був звинувачений у злочинній участі в бойових діях на території іншої держави. Звинувачення йому озвучив слідчий Національного кримінального агентства Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Даний випадок став для держави першим, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у незаконних бойових діях на Донбасі. 

 

Громадянин почав брати участь у бойових діях на сході України у скаладі російсько-терористичних формувань з липня 2015 року, і продовжує активно воювати проти укранських силовиків і по теперішній час, здебільшого, на території Донецької області. Чоловік - з міста Банська Бистриця, відомий в минулому як представник субкультури скінхедів. У Словаччині він має судимість за сім злочинів.

Зазначається, що до Кримінального кодексу парламент Словаччини додав нову статтю щодо участі у бойових діях у складі організованих збройних угрупувань на території іноземної країни. Це відбулось після того, як стало відомо, що на Донбасі у складі російсько-терористичних формувань у бойових діях беруть участь також і словаки.

Платинова Буковина

Ключові слова: іноземні найманці серед бойовиків на донбасі, словаки у складі російсько терористичних формувань на донбасі

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ресторани Чернівців на Новий рік 2019 Новорічні свята вже не за горами, адже час летить дуже швидко, і ми незчуємося
- 13.11.2018 15:01
Стартував ремонт дороги по Героїв Майдану Слідом за початком ремонтних робіт на проспекті Незалежності в Чернівцях було розпочато ремонт дороги на ділянці від вулиці
- 13.11.2018 14:26
Атмосферний фронт несе в України морози та сніг Новий атмосерний фронт, який насуваєтьсян а територію України, незабаром принесе до нашої країни суттєве
- 13.11.2018 13:53
За порушення податкових законів буковинські юрособи сплатять 25,6 млн грн Така сума узгоджених податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у бюджет, донараховано юридичним
- 13.11.2018 13:39
Винуватця ДТП на Кіцманщині затримали за кілька годин На Кіцманщині 23-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» збив жительку району та не надавши допомогу втік з місця події.
- 13.11.2018 12:12
Першокласниця на Буковині вистрибнула з вікна школи У Великокучуровській школи трапився інцидент - учениця першого класу вистрибнула з вікна другого поверху, де висота становила близько 10 метрів.
- 13.11.2018 11:42
Яценюк братиме участь у виборах по мажоритарці на Буковині Рейтинги колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та очолюваної ним партії "Народний фронт"
- 13.11.2018 10:15
В Чернівцях на проспекті - відключення світла 13 11 2018 На проспекті Незалежності в Чернівцях приблизно о 8:00 годині ранку вівторка, 13 листопада, зникло електропостачання.
- 13.11.2018 10:02
За торгівлю підакцизом чернівчани сплатили 9 млн грн Протягом десяти місяців цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 13.11.2018 09:48
В Чехії в ДТП загинули українці В Чехії неподалік від міста Тршинець минулої неділі, 11 листопада, сталась дорожно-транспортна пригода
- 13.11.2018 09:22

Всі новини