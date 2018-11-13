



Громадянину Словаччини світить тюрма за участь у бойових діях на Донбасі - 13.11.2018 13:03

Обвинувачення за участь у збройному конфлікті на сході України з боку незаконних формувань вперше були винесені громадянину Словаччини на батьківщині бойовика. Таку інформцію повідомили в місцевій поліції.

Громадянин Словаччини Маріо Р. був звинувачений у злочинній участі в бойових діях на території іншої держави. Звинувачення йому озвучив слідчий Національного кримінального агентства Міністерства внутрішніх справ Словаччини. Даний випадок став для держави першим, коли громадянина Словаччини звинуватили в участі у незаконних бойових діях на Донбасі.

Громадянин почав брати участь у бойових діях на сході України у скаладі російсько-терористичних формувань з липня 2015 року, і продовжує активно воювати проти укранських силовиків і по теперішній час, здебільшого, на території Донецької області. Чоловік - з міста Банська Бистриця, відомий в минулому як представник субкультури скінхедів. У Словаччині він має судимість за сім злочинів.

Зазначається, що до Кримінального кодексу парламент Словаччини додав нову статтю щодо участі у бойових діях у складі організованих збройних угрупувань на території іноземної країни. Це відбулось після того, як стало відомо, що на Донбасі у складі російсько-терористичних формувань у бойових діях беруть участь також і словаки.

Платинова Буковина

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