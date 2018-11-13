



Винуватця ДТП на Кіцманщині затримали за кілька годин - 13.11.2018 12:12

На Кіцманщині 23-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» збив жительку району та не надавши допомогу втік з місця події.

Вранці 12-го листопада до поліції надійшло повідомленні про дорожньо-транспортну пригоду в селі Кальнівці Кіцманського району.

Виїздом на місце події, слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції з’ясувала, що невідомий водій на невстановленому автомобілі допустив наїзд на 29-річну місцеву жительку, яка йшла узбіччям, та втік з місця ДТП.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Кіцманського ВП за лічені години встановили автомобіль та водія причетного до вищевказаної автопригоди. Ним виявився 23-річний житель села Нижні Станівці Кіцманського району. Хлопець зізнався в скоєному та пояснив правоохоронцям, що злякався відповідальності, тому покинув місце події.

В результаті наїзду жінку-пішохода з травмами голови та нижніх кінцівок госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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