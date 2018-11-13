



В Чернівцях на проспекті - відключення світла 13 11 2018 - 13.11.2018 10:02

На проспекті Незалежності в Чернівцях приблизно о 8:00 годині ранку вівторка, 13 листопада, зникло електропостачання.

Як відзначили представники енергокомпанії Чернівціобленерго, аварія сталась під час ремонтних робіт, які наразі відбуваються на проспекті Незалежності.

Ремонтники випадково перебили кабель, через що і сталось відключення електрики.

Світло у будинки жителів на проспекті вже почали підключати, так що аварійну ситуацію мають усунути оперативно.

Платинова Буковина, Чернівці

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