За торгівлю підакцизом чернівчани сплатили 9 млн грн

- 13.11.2018 09:48
За торгівлю підакцизом чернівчани сплатили 9 млн грн

Протягом десяти місяців цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджету за ліцензії на право торгівлі пивом, алкогольними напоями і тютюновими виробами 9,0 млн грн, в т.ч. протягом жовтня –1,2 млн грн.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що лише за наявності відповідної ліцензії, суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, можуть провадити торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Ліцензію можна отримати, звернувшись до Центру обслуговування платників з відповідною заявою та необхідними документами за місцем провадження суб’єктом господарської діяльності торгівельної діяльності. Не пізніше 10 днів календарних днів ліцензія або рішення про відмову із зазначенням підстав для відмови видається заявнику.

Порядок ліцензування торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами регулюється Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: торгівля підакцизним товаром, ліцензії на продаж підакцизу

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