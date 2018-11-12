



За добу шахраї "нагріли" чернівчан на 70 тис грн - 12.11.2018 16:49

Жертвами шахраїв стають здебільшого люди пенсійного віку. Але іноді на гачок аферистів потрапляють і досить молоді громадяни, котрі занадто довіряють незнайомцям.

10-го листопада до поліції надійшло повідомлення від родички 92-річного чернівчанина. Вона повідомила, що невідома жінка виманила у незрячого пенсіонера 14 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що шахрайка прийшла до дідуся додому та представилася працівником соціального центру. Жінка розповіла старенькому, що збирає кошти на благодійність і видурила у нього всі заощадження.

Цього ж дня, потрапили «до рук» телефонних шахраїв і дві чернівчанки, віком 83 та 84 роки. В обох випадках аферисти діяли за старою схемою: «Ваш родич потрапив у ДТП і йому терміново потрібні гроші на операцію». Повіривши злочинцям, одна старенька передала їм тисячу доларів США і 6 тисяч гривень, а інша –банківську картку, на якій було понад 3 тисячі гривень.

Жертвою шахрайських дій, але в сфері купівлі-продажу, став 26-річний житель Чернівців. Чоловік повідомив, що бажав придбати мобільний телефон через мережу Інтернет і наперед перерахував продавцю 15 тисяч гривень за товар. Однак, заявник так і не отримав своє замовлення, а продавець перестав відповідати на дзвінки.

В усіх випадках слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці докладають усіх зусиль для пошуку зловмисників і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Щоб не стати жертвою телефонних аферистів, поліцейські рекомендують дотримуватися простих правил:

- якщо вам телефонують незнайомці і вимагають гроші для родичів, зателефонуйте близьким та перепитайте, чи дійсно їм потрібна допомога;

- нікому не повідомляйте дані своїх банківських карток – це конфіденційна інформація і жоден працівник банку її не запитує;

- якщо вам приходить повідомлення про виграш, а ви не брали участі в конкурсах, пам’ятайте: це одна з поширених шахрайських схем;

- якщо ви отримали смс-повідомлення з проханням повернути на рахунок певну суму, на яку вам нібито поповнили рахунок, не телефонуйте на вказаний номер і не пересилайте гроші;

- деякі зловмисники також користуються вразливістю громадян і надсилають смс-повідомлення про збір коштів на лікування хворих людей. Щоб не віддати свої гроші шахраям, перевірте правильність номера телефону на сайтах благодійних організацій.

Але якщо злочинці вас ошукали, не зволікаючи повідомте поліцію, зателефонувавши на спецлінію «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини