



Вілкул висуватиметься в президенти від нової партії - 12.11.2018 15:14

В Україні на основі колишньої Партії регіонів було створено нову політичну силу під назвою "Сильні регіони".

Від даної партії на посаду Президента України на майбутніх виборах має намір балотуватись співголова депутатської фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул.

Рінат Ахметов, який є одним з бенефіціарів Опозиційного блоку, не має бажання об'єднуватись із новоствореною групою Юрія Бойка та Вадима Рабіновича "Опозиційна платформа - За життя". Через це від політсили буде висуватись кандидатура Вілкула. Що стосується новоствореної групи, то від неї кандидатом буде висуватись Юрій Бойко.

Орієнтуватись нова партія "Сильні регіони" буде перш за все на електорат колишньої Партії регіонів.

Платинова Буковина

Всі новини