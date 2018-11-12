Старий еталон кілограму замінять на сучасний аналог

- 12.11.2018 12:24
Старий еталон кілограму замінять на сучасний аналог

Сучасний еталон кілограму в Міжнародному бюро мір та вагів планують змінити новим, який з плином часом не буде змінувати свою масу.

У 1889 оці було створено діючий еталон кілограму, який має вигляд циліндра діаметром 39,17 міліметрів та стільки ж у висоту. Еталон кілограму було створено зі сплаву платини та іридія в пропорції 90% до 10%.

Для різних країн було створено 80 копій еталони. Кожні 40 років їх маси порівнювали з еталоном. Було встановлено, що різниця у вазі дійсно є, і розбіжності маси між еталоном та копією іноді сягають 50 мікрограмів. Як виявилось, циліндр може ставати важчим, оскільки платина, що складає більшу частину зразка, притягує з повітря усі забруднюючі речовини.

Еталон кілограму вже досяг 130-річного віку. Наразі його планують змінити пристроєм - "баланс Кіббла", розробленого британським вченим-фізиком Робертом Кібблом у 1988 році.

Даний пристрій має вигляд вагів. Проте, об'єкт, який зважується, врівноважується за допомогою електромагнітних сил. Таким чином, новий еталон кілграму з чаосм жодним чином не зміниться.

Ян Робінсон, який колись працював разом із Кібблом, зазначив, що пристрій уло вирішено використовувати в ціляхміжнародної безпеки. Еталон кілограму зберігається в Прижі. в павільйоні де Брейтель, і він може бути знищений - наприклад, в результаті пожежі. Це призведе до плутанини в метричній системі та суцільного хаосу, оскільки перевірити справжність ваги кілограму не буде можливості.

16 листопада відбудеться спеціальне засідання Міжнародного бюро мір та вагів, де і має бути прийняте остаточне рішення. Відзначимо, що всі дебати з даного приводу вже відбулись.

Платинова Буковина

Ключові слова: еталон кілограму, кілограм бюро мір та вагів

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