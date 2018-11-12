Понад 31 людина загинула через пожежі в Каліфорнії

- 12.11.2018 10:17
Понад 31 людина загинула через пожежі в Каліфорнії

В штаті Каліфорнія, США, кількість жертв від масштабних пожеж досягла відмітки у 31 людину. Екстрені служби продовжують здійнювати роботи з пошуку загиблих та тих, що вижили. 

Водночас, також нараховується близько 228 зниклих без вісти осіб.

За останні 85 років пожежа, що отримала назву Camp Fire, стала найбільш смертельною для Каліфорнії. Шериф Корі Хоні відзначає, що експертам нерідко приходиться працювати не з залишками людських тіл, а здебільшого із фрагментами кісток - настільки полум'я є нищівним. Також на місці працює мобільна генетична лабораторія.

Покинути свої домівки та врятуватись змогли понад 52 тисяч місцевих жителів. У тимчасово облаштованих сховищах на даний момент перебувають 1,3 тисячі з них. Як повідомляє влада штату, понад вісім тисяч пожежних роблять усе можливе, аби зупинити просування вогня. 

Пожежа Camp Fire охопила загальну площу, що дорівнює близько 450 квадратних кілометрів. ВІдзначається, що в Каліфорнії одночасно вібуваються і інші лісові пожежі. Причина цього - у вкрай посушливій погоді, сильному вітру, який пришвидшив поширення вогню на інші площі. Полум'я просувається досить швидко - зі швидкістю близько 80 кілометрів на годину.

Платинова Буковина

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