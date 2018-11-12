



Смертельне ДТП на Сокирянщині 10 11 2018 - 12.11.2018 09:16

Внаслідок перекидання легковика на об’їзній дорозі міста Сокиряни загинув водій автівки. Попередньо, чоловік керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомлення про автопригоду з потерпілим надійшло на спецлінію «102» 10-го листопада о пів на 22-гу годину. На місці події слідчо-оперативна група Сокирянського відділення поліції встановила, що 24-річний водій іномарки «Opel Omega» перевищив безпечний швидкісний режим, не впорався з керуванням і допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням автомобіля.

Під час автопригоди кермувальник отримав травми, які є несумісними з життям і помер на місці події. Зі слів очевидців, того вечора померлий відпочивав з друзями в одному із закладів райцентру та вживав алкогольні напої. Попри це, чоловік таки сів за кермо автівки.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться слідчі дії. У рамках кримінального провадження буде призначено низку експертиз, за результатами яких поліція остаточно встановить усі обставини автопригоди.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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