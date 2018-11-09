Всіх учасників псевдовиборів на Донбасі очікує покарання - Турчинов

- 09.11.2018 13:22
Всіх учасників псевдовиборів на Донбасі очікує покарання - Турчинов

Для організаторів та учасників так званих "виборів" у самопроголошених республіках на Донбасі, що заявлені вже на майбутню неділю, очікується кримінальна відповідальність та великі тюремні терміни.

Про це оголосив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Туринов. Згідно українського законодавства, усі учасники незаконних виборів на Донбасі мають понести відповідальність.

Проведення виборів в псевдореспубліках перелік країни світу називає незаконним. За словами представників світової спільноти, так звані вибори суперечать Мінським угодам. "Вибори" на Донбасі проводяться лише з метою посилити контроль Росії над окупованими територіями на сході України.

За словами Турчинова, всіх організаторів та учасників протизаконних виборів виявлять правоохоронні органи України. Всі вони мають бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: незаконні вибори в ордло, вибори на донбасі

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