Поліція роз'ясніє обставини смертельних ДТП на Буковині

- 09.11.2018 12:08
Поліція роз'ясніє обставини смертельних ДТП на Буковині

Внаслідок автопригод жінка-пішохід та велосипедист отримали тілесні ушкодження не сумісні з життям.

Увечері 8-го листопада 22-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» рухаючись по вулиці Чернівецькій міста Сторожинець допустив наїзд на жінку-пішохода.

Внаслідок ДТП 37-річну місцеву жительку з численними травмами доставлено до Сторожинецької центральної районної лікарні, де під час надання медичної допомоги потерпіла померла.

Цього ж вечора на вулиці Богдана Хмельницького, 28-річний житель селища Красноїльськ, керуючи автомобілем «Peugeot», не врахував дорожньої обстановки на наїхав на велосипедиста.

В результаті автопригоди 57-річного велосипедиста з діагнозом «політравма» госпіталізовано до медичної установи. Лікарі намагалися врятувати життя потерпілому, однак травми виявилися не сумісні з життям і вранці чоловік помер.

Медичне освідчення показало, що водії обох транспортних засобів на момент скоєння ДТП були тверезі.

За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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