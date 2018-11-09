Космічний зонд пережив переше наближення до Сонця

- 09.11.2018 11:40
Космічний зонд пережив переше наближення до Сонця

Перше наближення до Сонця пережив зонд NASA Parker. Космічний апарат наблизився до зірки на відстань близько 24 мільйонів кілометрів та передав дані на Землю. Для наближення до Сонця зонд надалі протягом наступних 7 років використовуватиме гравітацію Венери.

Створено зонд Parker було в Лабораторії прикладної фізики Джона Хопкінса. За першими переданими зондом даними виходить, що апарат Parker Solar Probe  функціонує нормально, і надалі продовжує збирати за допомогою наявних інструментів дані. Ядеться лише про перший збір даних. 11 листопада завершиться фаза першого зближення, після чого зонд розпочне передавати дані на Землю протягом наступних декількох тижнів.

За словами менеджера проекту Ендрю Дрісмана, за допомогою апарату Parker людство планує якнайближче дістатись до Сонця . За один раз чи навіть за два отримати всю необхідну інформацію про зірку навряд вийде, тому таких наближень планується порядка 24.

Parker Solar Probe найбільш близько просунеться до Сонця орієнтовно в середині грудня 2024 року. Відстань від зонду до Сонця дорівнюватиме близько 9-10 сонячних радіусів, тобто, порядка 6 мільйонів кілометрів.

Передача даних зондом на Землю триває приблизно 30 хвилин. Дані, отримані сонячним зондом, дозволять краще зрозуміти космічну погоду, дізнатись більше про сонячні вітри. 

Платинова Буковина

Ключові слова: космічний зонд паркер

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