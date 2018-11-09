



Бойовики знову обстріляли Донбас - поранено одного військового ООС - 09.11.2018 10:42

Режим тиші на Донбасі протягом минулої доби, 8 листопада, було порушено порядка 14 разів. В тому числі 4 рази бойовики використовували обзброєння, заборонене Мінськими угодами.

Як стало відомо, поранення отримали двоє українських військових.

Терористи вели обстріли по позиціям українських силовиків в районі населених пунктів Новолуганське, Кримське, Славне, Піски, Опитне, Красногоровка, Мар'їнка, Чермалик, Старогнатівка, Лебединське, Павлополь. переважно використовувались гранатомети різноманітниїх систем, стрілецька зброя та великокаліберні кулемети. Позиції ООС біля Новолуганського потрапили під обстріл з мінометів 120 мм калібру.

В районі Павлополя та Кримського супротивник здійснював обстріли з мінометів 82 мм калібру. Найбільшу вогневу активність терористи проявили саме поблизу Кримського.

Обстрілів з початку доби 9 листопада зафіксовано не було.

Розвідка повідомляє, що протягом минулої доби було ліквідовано одного бойовика, також було поранено ще 11 осіб.

Платинова Буковина, Чернівці

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