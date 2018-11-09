



В Південній Каліфорнії вирують лісові пожежі - 09.11.2018 10:14

Північну Каліфорнію спіткало стихійне лихо - в регіоні розпочались лісові пожежі, черехз які понад 20 тисяч жителів необхідно було терміново евакуювати.

В повідомленні відзначається, що пожежа розпочалась в окрузі Бьютт вранці середи, 7 листопада. Вогонь швидко поширився на інші ділянки через сильний вітер. Це призвело до подвоєння площі загоряння, яка досягла 7,2 гектарів.

В результаті боротьби із вогнем поранення отримали двоєе працівників пожежної служби.

персонал лікарні та усіх пацієнтів було евакуйовано з міста Парадайз, так само, як і учнів декількох шкіл. Окрім того, евакуація відбулась також в інших містах - Конго, Магалія, Пульга, в долині Батт та каньйоні Битт-Крик.

Пожежа отримала назву Camp Fire. Консультації стосовно шкоди диму та способів уберегтись від нього почали проводити представники Управління з надзвичайних ситуацій.

Платинова Буковина

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