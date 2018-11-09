В Південній Каліфорнії вирують лісові пожежі- 09.11.2018 10:14
Північну Каліфорнію спіткало стихійне лихо - в регіоні розпочались лісові пожежі, черехз які понад 20 тисяч жителів необхідно було терміново евакуювати.
В повідомленні відзначається, що пожежа розпочалась в окрузі Бьютт вранці середи, 7 листопада. Вогонь швидко поширився на інші ділянки через сильний вітер. Це призвело до подвоєння площі загоряння, яка досягла 7,2 гектарів.
В результаті боротьби із вогнем поранення отримали двоєе працівників пожежної служби.
персонал лікарні та усіх пацієнтів було евакуйовано з міста Парадайз, так само, як і учнів декількох шкіл. Окрім того, евакуація відбулась також в інших містах - Конго, Магалія, Пульга, в долині Батт та каньйоні Битт-Крик.
Пожежа отримала назву Camp Fire. Консультації стосовно шкоди диму та способів уберегтись від нього почали проводити представники Управління з надзвичайних ситуацій.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 09.11.2018 18:07
- 09.11.2018 16:00
- 09.11.2018 15:04
- 09.11.2018 14:13
- 09.11.2018 13:22
- 09.11.2018 12:41
- 09.11.2018 12:08
- 09.11.2018 11:40
- 09.11.2018 10:42
- 09.11.2018 10:33