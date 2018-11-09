



З 14 листопада в Україну йдуть морози та сніг - 09.11.2018 09:12

Похолодання в Україні розпочнеться з 12 листопада, що супроводжуватиметься посиленням вітру. Опади в вигляді мокрого снігу можливі вже з 14 листопада.

Про такі зміни повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, наступного тижня в Україні можливе штормове попередження - настільки посилиться вітер після тривалого штилю. Через це стане набагато холодніше не тільки на вулиці, але й в оселях.

Вже у вівторок-середу можливе різке похолодання. У східних областях стовпчики термометрів опустяться до відміток -5... -8 градусів. Вже у середу, 14 листопада, можливий мокрий сніг та дощі.

Відзначимо, що перед цим настання прохолоди українські синоптики обіцяли трохи раніше - вже з цієї суботи.

Платинова Буковина, Чернівці

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