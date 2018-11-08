12 тисяч українців в розшуку через аліменти

- 08.11.2018 12:50
12 тисяч українців в розшуку через аліменти

12 тисяч осіб в Україні оголошено у розшук у зв'язку з ухилянням від сплати аліментів. Такі цифра наводить Світлана Глущенко - заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби.

З початку 2018 року по відношенню до боржників з аліментів було складено понад 26,7 тисяч протоколів. Також за цей час боржників через суди було притягнуто до участі у сцуспільно-корисних роботах понад 2 тисячі разів..

За допомогою санкцій у вигляді суспільно-корисних робіт стало можливим стягнення 13 мільйона гривень. Державні виконавці винесли 55 тисяч постанов про накладання штрафів на боржників. Суми штрафів складали 20%, 30% та 50% від суми боргу за аліментами.

Згідно попередньо озвучуваної інформації, з боржників за аліментами з початку року було стягнуто 3,6 мільярди гривень. Згідно нового законодавства щодо посилення покарання неплатників, з цієї суми було стягнено 1,5 мільярдів.

Платинова Буковина

Ключові слова: сплата аліментів, аліменти україна, борги за аліментами україна

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