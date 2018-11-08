



В Україні запрацював закон про електронний підпис - 08.11.2018 10:16

Для укладання договорів та під час використання державних онлайн-сервісів українці зможуть користуватись електронним підписом. Таку інформацію озвучив голова Міністерства юстиції України Павло Петренко.

За допомогою нового закону, який розпочав дію, перед громадянами та українським бізнесом відкривається більше можливостей для ідентифікації. Кваліфікований електронний підпис матиме таку ж саму електронну силу, як і звичайний підпис, що залишається на паперовому документі.

Власне, такі зміни стали можливими з законом про електронні довірчі послуги, прийнятим минулого року, який запрацював 7 листопада 2018 року. Нові інструменти з дією цьго закону відкривають для українців нові та більш прості можливості для контактів з державними структурами та комерційними підприємствами. Також було розширено перелік послуг, доступних онлайн.

Електронний підпис допоможе зекономити час на спілкування з чиновниками та посилити захист контрактів, які укладаються. Окрім того, за допомогою цифрового підписустає можливим отримання послуг на території Європейського Союзу. Тобто, за словами Петренка, новий закон запровадив фактичну імплементацію України до європейського цифрового простору.

Вже зараз громадяни України можуть використовувати системи ідентифікації mobile ID - для ідентифікації за допомогою мобільного телефону, а також Банк ID. Дані можливості відкривають для українців можливості використовувати усі надавані державою мобільні сервіси - участь у приватизації, в тендерах, реєстрації в системі охорони здоров'я, системі навчальних закладів тощо.

В Україні вже діє, як пояснив міністр Петренко, 421 електронний сервіс, і держава працює над розширенням цього спектру послуг.

Платинова Буковина

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