Угонщика на Кіцманщині знайшли за лічені години

- 08.11.2018 09:20
Угонщика на Кіцманщині знайшли за лічені години

Транспортний засіб правоохоронці повернули власниці. За скоєне зловмиснику доведеться відповідати на лаві підсудних.

Вночі 4-го листопада до поліції звернулася 24-річна жителька селища Лужани Кіцманського району. Дівчина повідомила, що невідомий з подвір’я її домогосподарства угнав мопед марки «Honda FIT».

Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група та поліцейські сектору реагування патрульної поліції Кіцманського ВП отримавши прикмети мопеда почали активні пошуки.

Через декілька годин правоохоронці встановили, що транспортним засобом заволодів 24-річний сусід заявниці. На чужому мопеді правопорушник мав намір доїхати до магазину. Парубок вже потрапляв у поле зору поліції за злочини пов’язані із незаконним обігом наркотиків, за які зараз відбуває умовне покарання.

Наразі вирішується питання про оголошення угонщику підозри за скоєний злочин передбачений частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція буковини, угон мотоциклів

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