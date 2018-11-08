Угонщика на Кіцманщині знайшли за лічені години- 08.11.2018 09:20
Транспортний засіб правоохоронці повернули власниці. За скоєне зловмиснику доведеться відповідати на лаві підсудних.
Вночі 4-го листопада до поліції звернулася 24-річна жителька селища Лужани Кіцманського району. Дівчина повідомила, що невідомий з подвір’я її домогосподарства угнав мопед марки «Honda FIT».
Виїхавши на місце події слідчо-оперативна група та поліцейські сектору реагування патрульної поліції Кіцманського ВП отримавши прикмети мопеда почали активні пошуки.
Через декілька годин правоохоронці встановили, що транспортним засобом заволодів 24-річний сусід заявниці. На чужому мопеді правопорушник мав намір доїхати до магазину. Парубок вже потрапляв у поле зору поліції за злочини пов’язані із незаконним обігом наркотиків, за які зараз відбуває умовне покарання.
Наразі вирішується питання про оголошення угонщику підозри за скоєний злочин передбачений частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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