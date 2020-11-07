Полковник ЗСУ попався на отримання хабаря

- 07.11.2018 16:11
Полковник ЗСУ попався на отримання хабаря

Полковника Збройних сил України у ереду, 7 листопада, затримали у Київській області під час отримання неправомірної грошової винагороди. Як виявилось, хабарництвом займався заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ ЗСУ.

Інформацію про вчинення злочину військовцем повідомили у прес-службі прокуратури Центрального регіону України.

Було встановлено в ході слідчих дій, що полковник ЗСУ вимагав хабар у розмірі 1000 доларів та отримав грошові кошти за ухвалення військовими службовцями рішення про переміщення з однієї військової частини до іншої військослужбовця. Було проведено обшук, під час якого вилучили неправомірно отримані кошти.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність інших військових службовців Генштабу ЗСУ до вчинення даного злочину. Проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії.

Полковника було затримано, і наразі йдеться про підготовку повідомлення про підозру у хабарництві. Також готується клопотання до суду стосовно відсторонення даної особи від посади та обрання йому запобіжного заходу. 

Платинова Буковина

Ключові слова: хабарництво в ЗСУ

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