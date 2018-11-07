



Заяву на закордонний паспорт заповнюватимуть онлайн - 07.11.2018 15:56

Отримати біометричний паспорт для подорожей за кордон українцям стане набагато простіше. Тепер заяву на оформлення закордонного біометричного паспорту можна буде оформити онлайн.

Про нову можливість повідомив керівник Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

Так, наразі через Інтернет не можна повністю оформити документи, оскільки особиста присутність заявника в міграційній службі все ж є обов'язковою - цього вимагає процес оформлення документу з фотографуванням та скануванням відбитків пальців.

Проте, покращити життя українців та зменшити час очікування при оформленні документів можна вже зараз, збільшивши тим самим кількість українців для оформлення. Українці зможуть заповнювати заяви в режиму онлайн. Дані анкет не будуть зберігатись на серверах міграційної служби - у громадянина вони лишатимуться в якості роздруковки або QR-коду.

Платинова Буковина

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