



Через аварію в Чернівцях зупинились тролейбуси 1,6 та 8 - 07.11.2018 14:23

В Чернівцях тимчасово зупинились тролейбуси маршрутів №1, 6 та 8. Тролейбуси №3 та №11 курсують.

Як зазначили в Чернівецькому транспортному управління, над виявленням причини аварійної ситуації вже плацюють спеціалісти. Виконуючий обов'язки голови профільного управління Михайло Олексюк зазначив, що над усуненням аварійної ситуації з перепадом напруги наразі працюють представники Обленерго та Управління транспорту.

Відновити напругу та рух електротранспорту комунальники обіцяють найближчим часом.

Тролейбуси №3 та №11 продовжують курсувати. Не ходять наразі тролейбуси маршрутів №1, 6 та 8. Перше тролейбусне депо, до якого відносяться дані тролейбусні маршрути, обслуговуються підстанцією №7, і саме на неї неподається напруга. Через ситуацію, що склалась, в Чернівцях створились певні проблеми з рухом транспорту. У зв'язку з цим водіїв просять врахувати ситуацію та не виїжджати без нагальної потреби.

Платинова Буковина, Чернівці

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