



Буковинець потрапив у ДТП на викраденому авто - 07.11.2018 14:39

Поліцейські Чернівецького відділу поліції впродовж декількох годин встановили та затримали зловмисника. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

6-го листопада до поліції надійшло повідомлення від 32-річного чернівчанина. Чоловік повідомив, що невідома особа із його гаражного приміщення викрала акумулятори та електроінструменти. Крім цього злодій все награбоване вивіз на чужому автомобілі марки «Nissan», який заявник повинен був відремонтувати.

Після скоєного злочину угонщик поїхав збувати чуже майно перехожим на вулицях міста. Вже невдовзі поліцейські помітили автівку, водій якої порушив правила дорожнього руху. Ігноруючи вимоги правоохоронців зупинитися, зловмисник почав утікати. Не впоравшись з керуванням, викрадач врізався на чужому автомобілі в дерево. Порушник покинув понівечений транспортний засіб і намагався втекти з місця події.

Вжитими заходами оперативники кримінальної поліції спільно з слідчо-оперативною групою Чернівецького відділу поліції встановили та затримали правопорушника. Ним виявився 24-річний житель сусідньої країни, який тимчасово проживав в селі Чудей Сторожинецького району. Медичне освідчення угонщика показало, що він був п’яний.

Наразі молодику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі направили до суду клопотання щодо обрання парубкові запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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