



Мінімальні пенсії в Украні перерахують у грудні 2018 року - 07.11.2018 13:52

Оновлені пенсії українці отримуватимуть вже з наступного місяця, коли очікується проведення індексації соціальних виплат. Справа в тому, що в Україні буде збільшений прожитковий мінімум для недієздатних осіб, а розмір мінімальної песії розраховується відповідно до цього показника.

Розмір мінімальної пенсії після 1 грудня збільшиться після проведення індексації з 1435 до 1497 гривен.

Щодо індексації решти пенсійних виплат, то її обіцяють провести не раніше березня 2019 року, як зазначав міністр соціальної політики України Андрій Рева. Пенії індексують за формулою 50% від росту зарплатні та 50% від рівня інфляції за минулий рік.



В Україні, нагадаємо, за наступного року також планують запровадити другий рівень пенсійної системи. Дана система запроваджується для громадян України, які не досягли віку 30-35 років, і яким пропонуть відраховувати частину зарплатні до нового накопичувального фонду.

Платинова Буковина, Чернівці

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