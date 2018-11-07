



Савченко оголосила про плани на президентську кампанію - 07.11.2018 10:50

Депутат Надія Савченко, що зараз перебуває у СІЗО, балотуватиметься у президенти України на майбутніх виборах. Про це повідомила її сестра Віра.

Віра Савченко зазнаила, що необіхдно набрати кошти за два місяці, та запросила всіх небайдужих залучитись до збору коштів.

Для збору коштів буде використовуватись "Суспільно-політична платформа" Савченко. Необхідно відкрити рахунок партії, і має відбутись перереєстрація, що дозволить зробити головою Віру Савченко - для підписів, тобто, суто з технічних причин.

Віра Савченко зазначила, що надходження коштів на президентську кампанію її сестри очікується від українських інвесторів, що постраждали від корупції. ПРоте на допомогу поки що мало хто поспішає. За її словами, зовсім інакша ситуація спостерігається у всіх парламентських політичних силах. Вони знані одне одному протягом довгих років, мають зв'язки між собою - як звичайні, так і родинні. І в цій політичній родині місця для Надії Савченко немає.

Платинова Буковина

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