



Будинки на Героїв Майдану та Комарова лишились без опалення - 07.11.2018 10:18

В Чернівцях за адресою вулиці Героїв Майдан, 97, у середу, 7 листопада, відбуваються ремонті роботи з ліквідації аварії на магістральному трубопроводі.



Аварія сталась на трубопроводі діаметром d426. Через це у декількох будинках на вулицях Комарова та Героїв Майдану буде відсутня постачання послуг з опалення.

Так, без опалення сьогодні перебуватимуть будинки по вулиці героїв Майдану - 83Б, 83В, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99А, 101, 103А, 103Б, 103Г, 107 - з 7 по 14 під'їзд, 109, 111, 113, 115. По вулиці Комарова у зв'язку з аварією тепла не буде у будинках 15, 17, 19-21, 23-25, 25А, 27, 31, 31А, 31Б, 33, 30, 30А, 28 28А, 32, 34, 40, 40А, 40Б, 54. Окрім того, тимчасово без опалення лишаються школа №6, що знаходиться за адресою вулиця Комарова 26В, а також два садочки - №33 (вулиця Комарова, 28Б) та №32 (Парковий проїзд, 6).

Теплопостачання мають відновити після 19:00 у середу, 7 листопада. Як відзначили в прес-службі Чернівецької міськради, нарахування за опалення споживачам буде здійснюватись за фактично надані послуги.

Платинова Буковина, Чернівці

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