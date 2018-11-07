



За землю на Буковині сплатили понад 248 млн грн податку - ДФС - 07.11.2018 09:51

Від початку року місцеві бюджети отримали 248,7мільйонів гривень плати за землю. Про це повідомляє в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак. Посадовець зазначає, що переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які перерахували 166,3 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. В свою чергу, фізичні особи сплатили понад 82,4 мільйони. Дана сума перевищує надходження аналогічного періоду 2017 року на 10,0 млн.грн.

Цього року у формуванні місцевих бюджетів за показником надходжень плата за землю посідає третє місце – питома вага у надходженнях складає 11,6%, на другому – єдиний податок 317,7 млн. грн. ( 14,8%), а найбільшу частку становить податок з доходів фізичних осіб – 1358,9 млн. грн. (питома вага – 63,5%).

Разом з тим, продовжує Віталій Шпак , викликає занепокоєння той факт, що 29.08.2018 року завершився граничний термін сплати земельного податку та орендної плати за землю фізичними особами, але платники на початок листопада цього року мають 13,1 млн. грн. боргів з цього платежу перед місцевими бюджетами і незважаючи на весь комплекс роз’яснювальних заходів не поспішають їх погашати .Також, юридичні особи (власники землі та орендарі)заборгували місцевим бюджетам майже – майже 38,5млн. грн. плати за землю.

Віталій Петрович нагадує, що фізичні особи сплачують податок на землю протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Якщо хтось із буковинців не отримав податкове повідомлення-рішення, то необхідно звернутися до територіальних управлінь Головного управління ДФС у Чернівецькій області за місцем розташування земельної ділянки. Контактна інформація управлінь на офіційному порталі територіальних органів за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/

Також, наголошує на необхідності термінового погашення боргів, оскільки за прострочення термінів сплати земельного податку з наступного дня граничного строку передбачено застосування штрафних санкцій. Штрафи діють як для фізичних, так і для юридичних осіб.

За затримку сплати податку до 30 днів – штраф 10% від суми, більше 30 днів – 20% від суми податкового боргу.

«Всім боржникам необхідно терміново погасити борги, позаяк серед інших заходів фіскали звертаються до органів місцевого самоврядування на предмет вилучення земельних ділянок у землекористувачів, які систематично не сплачують податок, теж матеріали по стягненню заборгованості направляються до прокуратури та органів Державної виконавчої служби» - наголошує Віталій Петрович.

Головне управління ДФС у Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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