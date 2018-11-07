



Українців звільнили від візового збору у Таїланді - 07.11.2018 09:21

Жителі 21 країн світу відтепер можуть відвідувати Таїланд без необхідності сплати візового збору. До переліку таких країн потрапила і Україна.

Таким чином, в період з 1 грудня 2018 року до 31 січня 2019 року діятиме відміна візового збору.

Однак, таке можливе лише за виконання певних умов. Так, тривалість перебування у Таїланді не має перевищувати 15 днів. Тоді ви можете не сплачувати візовий збір, який складає 2000 бат, тобто, близько 60 доларів США.

Іміграційна служба Таїланду відначає, що з сіня 2016 року потік туристів до їхньої країни почав зменшуватись, і дана тенденція спостерігається і по теперішній час. Отже, було прийняте рішення про скасування візового збору для туристів з 21 країни. Дані зміни можуть прогнозовано збільшити туристичний потік на 30%.

Платинова Буковина

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