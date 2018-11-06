



Де в Чернівцях до вечора немає води 6 11 2018 - 06.11.2018 16:06

В прес-службі Чернівецької міської ради повідомили, що через аварію в місті без водопостачання залишились будинки на декількох вулицях.

Стало відомо, що працівники комунального підприємства Теплокомуненерго під час проведення ремонтних робіт спричинили аварійну ситуацію - комунальниками було пошкоджено трубу ХПВ.

Деякі будинки залишились без води. Власне, на вулиці Героїв Майдану без водопостачання лишаються будинки 103, 101, 103б, 103в, 103а, 103 г, 97, 90 а 87, а також по вулиці Комарова без води - будинки 54 та 32.

В Чернівціводоканалі повідомили, що водопостачання має бути відновлене вже сьогодні, 6 листопада, до 20:00.

Платинова Буковина, Чернівці

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