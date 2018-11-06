



Як платити за комуналку до нарахування субсидії - 06.11.2018 14:03

Якщо субсидію ще не нарахували, але родина подала всі необхідні документи, і їх було прийнято, то можна сплачувати обов'язковий платіж, який вказано у квитанціях за воду, світло та газ, спожитих протягом вересня.

В повідомленні на урядовому сайті зазначається, що управління соціального захисту з оформленням житлових субсидій справляється з усією відповідальністю. Кожного тижня опрацьовується понад 100 000 заяв. Основна причина затримок, що виникають, - несвоєчасне надання інформації місцевими органами - про склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг та тарифи у місті.

Якщо документи на оформлення урядової знижки на оплату житлово-комунальних послуг були прийняті управлінням соціального захисту населення, субсидія родині в обов'язковому порядку буде нараховано, і її призначення буде приходитись на момент оформлення заяви. Тоюто, з місяця призначення житлової субсидії буде виконаний перерахунок.

Це означає, що в листопаді може поступити платіжка за опалення чи газ без відображення інформації про субсидію. В той же час, допомогу від державибуде нарахована, і отримати інформацію про неї можна отримати в реєстрі субсидіантів.

Платинова Буковина, Чернівці

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