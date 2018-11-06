



Площу Чернівців збільшили на 393 гектари - 06.11.2018 12:53

Зміну адміністративної межі Чернівців було сьогодні погоджено на засіданні депутатів міської ради.

Відповідно до даних змін, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради необхідно буде скласти проект землеустрою. Орієнтовна площа в межах Чернівців складе 15669,27 га, тобто, до площі міста буде додано ще 393 гектари площі.

Йдеться про землі в районі вулиці Січових стрільців - річки Прут, залізниці всторону Магальської сільської ради, де у складі району №1 додається 312,72 га, та у складі району №2 - проектованої об'їзної на вулиці Комарова та земель дослідної станції - ще 81,20 га.

Так, в рамках району №1 передбачається промисловий район Магала з очисними спорудами комунального підприємства Чернівціводоканал. У складі району №2 визначено проектовану територію багатоповерхової забудови та резервні громадські території.

Платинова Буковина, Чернівці

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