



Поліція затримала неповнолітнього угонщика мотоциклу - 06.11.2018 12:37

Неповнолітній не уникне відповідальності за свій вчинок та бажання покататися на чужому транспортному засобі.

2-го листопада до поліції надійшло повідомлення від 28-річного жителя селища Красноїльськ Сторожинецького району, про те що невідома особа незаконно заволоділа його мотоциклом марки «Monster». На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник шляхом вільного доступу угнав транспортний засіб, який був припаркований біля одного з магазинів.

Оперативники Сторожинецького відділу поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів з’ясували, що до викрадення мотоцикла причетний 17-річний місцевий житель. Як пояснив хлопець правоохоронцям, транспортний засіб він взяв, щоб покататися та мав намір його повернути. Однак злякавшись відповідальності, поїхав в ліс та покинув мотоцикл.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження передбачене частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії. За скоєне хлопцеві загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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