



Едуард Дущак очолить МіськШЕП - 05.11.2018 16:59

Згідно з повідомленням прес-служби Чернівецької міської ради, в Чернівцях було призначено нового керівника міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства (МіськШЕП).

Новим очільником МіськрШЕПу став Едуард Іванович Дущак, з яким було підписано трудовий контракт.

Дущак має два дипломи про вищу освіту - у 2004 році він закінчив ЧНУ імені Юрія Федьковича та отримав диплом у галузі соціальної педагогіки. У 2013 році він отримав другу вищу освіту у галузі правознавства.

Раніше Едуард дущак працював у правоохоронних органах, присвятивши цій справці 16 років свого життя. Окрім того, ри роки він проправцював у поліції. Як голова МіськШЕПУ він працюватиме протягом року - трудовий контракт дійсний до 1 листопада 2019 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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