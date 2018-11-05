Едуард Дущак очолить МіськШЕП- 05.11.2018 16:59
Згідно з повідомленням прес-служби Чернівецької міської ради, в Чернівцях було призначено нового керівника міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства (МіськШЕП).
Новим очільником МіськрШЕПу став Едуард Іванович Дущак, з яким було підписано трудовий контракт.
Дущак має два дипломи про вищу освіту - у 2004 році він закінчив ЧНУ імені Юрія Федьковича та отримав диплом у галузі соціальної педагогіки. У 2013 році він отримав другу вищу освіту у галузі правознавства.
Раніше Едуард дущак працював у правоохоронних органах, присвятивши цій справці 16 років свого життя. Окрім того, ри роки він проправцював у поліції. Як голова МіськШЕПУ він працюватиме протягом року - трудовий контракт дійсний до 1 листопада 2019 року.
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