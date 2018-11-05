



Названо попередню причину падіння боїнгу в Індонезії - 05.11.2018 15:18

Про причини катастрофи Boeing 737 в Індонезії повідомляють в Комітеті із забезпечення безпеки на транспорті Індонезії. За словами голови комітету Сореджанто Таджахоно, несправність полягала у роботі датчика швидкості літака.

Такі дані було наведено за результатами вивчення даних бортового самописця літака. Зазначається, що під час чотирьох попередніх польотів даного літака також були виявлені проблеми з датчиком швидкості.

Між тим, наразі ще не озвучуються офіційні висновки стосовно причин катастрофи.

Раніше оголошувалось, що літак компаніх Lion Air - пасажирський авіалайнер Boeing 737 зруйнувався під час зіткнення із водою на великій швидкості. Такі висновки попередньо було зролено за результатами аналізу положення уламків у воді. Нагадаємо, що літак впав у води Яванського моря через 13 хвилин після виліту з аеропорту Джакарти. Це сталось 29 жовтня. Перед тим, як із літаком було втрачено зв'язок, екіпаж відправляв запит на повернення до аеропорту, з якого бло здійснено виліт.

На місці крушіння не було виявлено жодних ознак того, що хтось вижив. Усього на борту літака перебувало 189 осіб - семеро членів екіпажу та решта пасажири. В числі пасажирів було троє малолітніх дітей, а також 20 чиновників Міністерства фінансів Індонезії.

Платинова Буковина

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