На всі Чернівці працюють 26 котелень- 05.11.2018 14:21
28 жовтня в Чернівцях було введено тимчасове припинення постачання послуг з опалення. Тоді середньодобова температура піднялась більше +8 градусів, за умов чого і розпочинається опалювальний сезон.
У той же час, буквально за пару днів характер погоди в Чернівцях змінився на більш прохолодний.
Наразі опалення постачається лише у заклади соціальної сфери. В Чернівцях зараз функціонує 26 котелень.
Чернівчани почали жалітись на холод у помешканнях вже за декілька днів після призупинення опалювального сезону. В багатьох дитячих садочках міста в групах відвідуваність сягала лише декілька осіб, і діти були змушені під час сонного часу відпочивати в теплому верхньому одязі. Наразі заклади соціально сфери - дитсадки, школи та лікарні - опалюються, у той час як в квартирах чернівчан досі прохолодно.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 06.11.2018 16:24
- 06.11.2018 16:06
- 06.11.2018 15:44
- 06.11.2018 15:31
- 06.11.2018 14:03
- 06.11.2018 13:33
- 06.11.2018 12:53
- 06.11.2018 12:43
- 06.11.2018 12:37
- 06.11.2018 09:28