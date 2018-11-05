



На всі Чернівці працюють 26 котелень - 05.11.2018 14:21

28 жовтня в Чернівцях було введено тимчасове припинення постачання послуг з опалення. Тоді середньодобова температура піднялась більше +8 градусів, за умов чого і розпочинається опалювальний сезон.

У той же час, буквально за пару днів характер погоди в Чернівцях змінився на більш прохолодний.

Наразі опалення постачається лише у заклади соціальної сфери. В Чернівцях зараз функціонує 26 котелень.

Чернівчани почали жалітись на холод у помешканнях вже за декілька днів після призупинення опалювального сезону. В багатьох дитячих садочках міста в групах відвідуваність сягала лише декілька осіб, і діти були змушені під час сонного часу відпочивати в теплому верхньому одязі. Наразі заклади соціально сфери - дитсадки, школи та лікарні - опалюються, у той час як в квартирах чернівчан досі прохолодно.

Платинова Буковина, Чернівці

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