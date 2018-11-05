



В Швеції в стрілянині постраждало вісім людей - 05.11.2018 13:35

В місті Мельнлюкке, у Швеції, плблизу одного з місцевих розважальних центрів сталась стрілянина. Як наслідок - постраждали восьмеро осію.

В розважальному закладі відбувалась вечірка, і поряд із будівлею сталась стрілялина, в якій постраждали едкілька осіб. Їх виявили поліцейські, що прибули за викликом. Повідомляється, що усього правоохоронці затримали 13 люлей.

Декілька поранених мають відношення до байкерського клубу "Янголи пекла". Дане угрупування підозрють у протиправній діяльності, а саме - у здійсненні рекету та торгівлі наркотиками.

Наразі дану подію розслідують як замах на вбивство.

Платинова Буковина

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