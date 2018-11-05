



Перші холоди прийдуть в Україну 10-11 листопада - 05.11.2018 13:06

Перші морози в Україні очікуються вже на найближчих вихідних, 10-11 листопада, про що повідомила на свої сторінці у Facebook синоптик Наталка діденко.

Протягом цього тижня в Україні буде триматись переважно тепла погода, після чого на вихідні прийдуть перші морози.

Власне, 5 та 6 лисптопада погода буде сухою, без опадів, а також сонячною та відносно теплою.

Так, ан більшості територій України опадів не передбачається, місцями можливі тумани. Температура повітря складатиме від +10 до +16 градусів за Цельсієм, від +8 до +12 на північному сході. Тепліше за все буде у західних областях, де температура повітря прогріється до 20 градусів вище нуля.

5 листопада в Києві та області опадів також не передбачається. Місцями можливий туман, температура повітря - в межах +11... +13 градусів.

Платинова Буковина, Чернівці

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