Перші холоди прийдуть в Україну 10-11 листопада- 05.11.2018 13:06
Перші морози в Україні очікуються вже на найближчих вихідних, 10-11 листопада, про що повідомила на свої сторінці у Facebook синоптик Наталка діденко.
Протягом цього тижня в Україні буде триматись переважно тепла погода, після чого на вихідні прийдуть перші морози.
Власне, 5 та 6 лисптопада погода буде сухою, без опадів, а також сонячною та відносно теплою.
Так, ан більшості територій України опадів не передбачається, місцями можливі тумани. Температура повітря складатиме від +10 до +16 градусів за Цельсієм, від +8 до +12 на північному сході. Тепліше за все буде у західних областях, де температура повітря прогріється до 20 градусів вище нуля.
5 листопада в Києві та області опадів також не передбачається. Місцями можливий туман, температура повітря - в межах +11... +13 градусів.
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