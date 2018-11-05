Ілон Маск показав підземні перевезення від The Boring Company

- 05.11.2018 12:54
Ілон Маск показав підземні перевезення від The Boring Company

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск продемонстрував на відео підземний тунель для швидкісних перевезень, який було створено його компанією The Boring Company. Відзначимо, що тунель розташовано під Лос-Анджелесом.

Під роликом, який Маск опублікував у Twitter, підприємець написав, що очікує на вечірку з нагоди відкриття тунелю, яку заплановано на 10 грудня. За його словами, це тривожно довго.

Зазначимо, що тунель розпочали будувати в Хортоні, штат Каліфорнія, понад рік тому. Для цього було використано територію, яка належить космічній компанії Маска SpaceX.

The Boring Company, що також належить Маску, було засновано наприкінці 2016 року під будівництво підземних тунелів, про які тоді заявляв винахідник. Він зазначав, що транспортна мережа в тому вигляді, в якому вона існує зараз, має безліч обмежень, і безліч незручностей викликає складний трафік на дорогах разом із заторами.

Раніше планувалось, що The Boring Company буде займатись пересуванням у тунелях електричних платформ, які будуть переміщувати транспорті засоби. Платформи планувалось опускати в тунелі та переміщувати рельсами на великій швидкості. Після було вирішено використовувати для перевезень пішоходів та велосипедистів спеціальний електромобіль. Вже в червні цього року було продемонстровано відео з системою, яка пропонує самостійні подорожі всередині тунеля за допомогою Model X.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: швидкісні переміщення ілон мас, підземні тунелі ілон маск

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