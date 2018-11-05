



В Чернівцях розпочато капремонт проспекту Незалежності - 05.11.2018 10:42

Роботи з капітального ремонту проспекту Незалежності стартували в Чернівцях. У зв'язку з цим схему руху тролейбусу №1 було вирішено змінити , як повідомили в прес-службі Чернівецької міської ради.

Ремонтні роботи сперше стартували на ділянці від вулиці Героїв Майдану до вулиці Небесної Сотні.

Так, тролейбус №1 курсуватиме на час ремонту від ЧНУ по вулиці Героїв Майдану, далі до проспекту Незалежності і по вулиці Головній до училища №15. Від чилища в зворотньому напрямку тролейбус рухатиметься до Головної, по Комарова та по вулиці Героїв Майдану до ЧНУ.

Тролейбус №5 тимчасово курсувати не буде, проте для тролейбусних маршрутів №8 та №3 настомість збільшать кількість тролейбусів. Для автомобільного транспорту на ділянці проспекту, де відбуватимуться ремонтні роботи, організовано реверсивний рух та встановлено відповідні дорожні знаки.

Платинова Буковина, Чернівці

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