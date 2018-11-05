



В Києві померла активістка Катерина Гандзюк - 05.11.2018 09:48

Відома українська активістка, радниця міського голови Херсону Катерина Гандзюк померла напередодні, 4 листопада, у київській лікарні.

Нагадаємо, що напад на Гандзюк було скоєно влітку, 31 липня 2018 року. Невідомі нападники облили жінку концентрованою сірчаною кислотою.

Лікарі повідомили, що постраждала отримала сильне пошкодження очей та опіки 40% шкіри. Жінка пережила безліч операцій, проте, врятувати їй життя лікарі так і не змогли - 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

За словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, для справи Гандзюк слідчими було змінено кваліфікацію на "закінчене вбивство". Тепер розслідування буде стосуватись "умисного вбивства з корисливих мотивів, що було вчинене з особливою жорвтокістю, на замовлення, за попередньою змовою осіб".

Підкреслимо, що у серпні цього року було затримано п'ятеро осіб, які підозрюються в організації та здійсненні нападу. Йдеться про п'ятьох колишніх учасників АТО - Вячеслава Вишневського, Володимира Васяновича, Віктора Горбунова, Микиту Грабчука та Сергія Торбина.

Платинова Буковина

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