



Євросоюз негативно відреагував на антиукраїнські санкції РФ - 02.11.2018 14:44

1 листопада 2018 року Російська Федерація оприлюднила санкційний список, до якого було внесено понад 300 фізичних осіб в Україні та перелік компаній. На введення санкцій проти України Європейський Союз відгукнувся вкрай негативно.

Спікер Євросоюзу назвав рішення уряду РФ необгрунтованим. За його словами, кроків, що лише загострюють ситуацію, необхідно уникати, а також треба діяти в напрямку відновлення територіальної цілосності України, чому анітрохи не сприяють запроваджені санкції.

Цікаво, що багато хто з українців, які потрапили до санкційного списку, назвали це свого роду визнанням.

До цього з приводу введення антиукраїнських санкцій виступила перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова. За її словами, на макроекономічну стабільність України санкції, запроваджені РФ проти українських компаній та фізичних осіб, не впливатиме.

Відзначимо, що Росія внесла до санкційного переліку 322 громадянина України та 68 українських компаній.

Платинова Буковина

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