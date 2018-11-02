Євросоюз негативно відреагував на антиукраїнські санкції РФ

- 02.11.2018 14:44
Євросоюз негативно відреагував на антиукраїнські санкції РФ

1 листопада 2018 року Російська Федерація оприлюднила санкційний список, до якого було внесено понад 300 фізичних осіб в Україні та перелік компаній. На введення санкцій проти України Європейський Союз відгукнувся вкрай негативно.

Спікер Євросоюзу назвав рішення уряду РФ  необгрунтованим. За його словами, кроків, що лише загострюють ситуацію, необхідно уникати, а також треба діяти в напрямку відновлення територіальної цілосності України, чому анітрохи не сприяють запроваджені санкції.

Цікаво, що багато хто з українців, які потрапили до санкційного списку, назвали це свого роду визнанням.

До цього з приводу введення антиукраїнських санкцій виступила перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова. За її словами, на макроекономічну стабільність України санкції, запроваджені РФ проти українських компаній та фізичних осіб, не впливатиме. 

Відзначимо, що Росія внесла до санкційного переліку 322 громадянина України та 68 українських компаній.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: санкції РФ проти України

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

З часом класична музика стала швидшою Класичні музичні твори звучатимуть швише через вплив сучасної музики. Якщо взяти до прикладу твори Йоганна
- 02.11.2018 16:32
В Лондоні будуть читати лекції голограми В Імперському коледжі Лондона в рамках спеціальної програми перед студентами виступатимуть не справжні лектори
- 02.11.2018 15:54
Кучма бачить позитив в участі Зеленського та Вакарчука у виборах Можлива участь медійних осіб - Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського - в майбутніх виборах президента України 2019
- 02.11.2018 14:04
Московський патріархат в Україні більше не діє Православної церкви Московського патріархату в Україні більше немає. Це означає, що Константинополь
- 02.11.2018 13:35
Результати місячника добровільної здачі зброї на Буковині Задля протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів
- 02.11.2018 13:06
Запрацював безвіз з Катаром 2 листопада 2018 року розпочала свою дію угода про безвізовий режим між Україною та Катаром
- 02.11.2018 12:26
На виборах мера в Чернівцях можуть підтримати Каспрука - опитування Представники Інституту соціології Маковецького В.А. провели в Чернівцях опитування серед місцевих жителів та виявили найбільш вірогідних кандидатів на посаду мера міста.
- 02.11.2018 12:10
Острови у складі Франції можуть оголосити незалежність Референдум за незалежність буде провелений найближчої неділі, 4 листопада, для островів Нова Каледонія
- 02.11.2018 11:55
Буковинські силовики провели турнір з міні-футболу За першість у Кубку обласної організації ФСТ «Динамо» України боролися вісім команд
- 02.11.2018 11:12
На поверхню підняли усі чорні ящики з розбитого Boeing 737 Усі чотири бортових самописці з авіалайнера Boeing 737, що потерпів катастрофу над Індонезією і затонув в Яванському морі, були підняті на поверхню індонезійськими рятувальниками
- 02.11.2018 10:40

Всі новини