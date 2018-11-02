Результати місячника добровільної здачі зброї на Буковині

- 02.11.2018 13:06
Результати місячника добровільної здачі зброї на Буковині

Задля протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів, з 1-го по 31-ше жовтня на території Буковини тривав місячник добровільної здачі зброї.

 

 

Упродовж місяця проведення профілактичних заходів до відділів і відділень поліції в Чернівецькій області громадяни здали майже 200 одиниць зброї, 240 набоїв, 24 спецзасоби, 8 снарядів, 2 гранати та півкілограма вибухової речовини.

Найактивніше буковинці здавали до поліції мисливську зброю: 118 гладкоствольних та 7 нарізних рушниць. Серед спецзасобів здано 20 газових пістолетів і револьверів, а також 4 засоби для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Добровільно здаючи до підрозділів поліції нелегальну зброю, багато громадян висловили бажання зареєструвати її в особисту власність. Наразі вирішується питання реєстрації 65 одиниць добровільно зданої незареєстрованої зброї.

Працівники поліції нагадують жителям регіону, що незареєстрована зброя – це не лише порушення закону, а й причина нещасних випадків, жертвами яких стають як дорослі, так і діти.

Акцентуємо вашу увагу на звільненні від кримінальної відповідальності в разі добровільної здачі до органів поліції «незаконної» зброї будь-коли, навіть не під час проведення профілактичних операцій. Також прохання повідомити про відомі вам факти незаконного зберігання, придбання, збуту або користування холодною, вогнепальною зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами.

Власникам вогнепальної мисливської та газової зброї правоохоронці радять дотримуватися правил облікування, термінів її перереєстрації та визначених умов зберігання.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: незаконна зброя буковина, здача зброї буковина

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