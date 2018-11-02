Буковинські силовики провели турнір з міні-футболу

- 02.11.2018 11:12
Буковинські силовики провели турнір з міні-футболу

За першість у Кубку обласної організації ФСТ «Динамо» України боролися вісім команд. Спортивний захід організатори приурочили до 94-тої річниці від дня заснування товариства.

Дружній турнір з міні-футболу серед команд правоохоронців Чернівецької області відбувся 1-го листопада на базі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія». Змагання урочисто розпочалися з Гімну України та привітання керівництва ГУНП в Чернівецькій області.

Свою фізичну форму, тактичні навички та спритність демонстрували команди обласних управлінь Нацполіції, патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції охорони, міграційної та фіскальної служб, Чернівецького прикордонного загону й Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Усі учасники турніру досить серйозно підійшли до відбору гравців. Упродовж змагань команди проявляли злагодженість і жагу до перемоги. А тому від початку і аж до фінального свистка арбітра кожна гра була хвилюючою й напруженою.

За результатами запеклих футбольних поєдинків володарями Кубку стали представники обласного Управління Державної міграційної служби. Друге місце у турнірі виборола команда Головного управління Національної поліції. А третю призову сходинку розділили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Крім цього, за підсумками змагань визначено кращих гравців. Представника Нацполіції Василя Томащука визнано кращим захисником турніру. Кращим нападником став гравець команди УДСНС Вадим Попович, а воротарем – Назарій Цінько, котрий представляв державну міграційну службу.

Нагородження переможців провів начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв, котрий з липня 2018 року очолює Чернівецьку обласну організацію ФСТ «Динамо».

Звертаючись до учасників турніру генерал передав вітання з нагоди річниці від Міністра внутрішніх справ Голови ФСТ «Динамо» України Арсена Авакова та відмітив роботу товариства: «Сьогодні «Динамо» є однією з найбільш потужних організацій, яка виростила багатьох спортсменів, котрі представляють Україну на міжнародних змаганнях та виборюють медалі. Розуміючи важливу роль товариства у фізичній підготовці правоохоронців, нашими пріоритетними завданнями є вдосконалення методів і форм роботи, а також відновлення матеріально-технічної бази».

Переможцям і призерам змагань Анатолій Дмитрієв вручив грамоти, медалі та кубки.

Голова територіальної організації ФСТ «Динамо» подякував керівництву фізкультурно-оздоровчого комплексу «Олімпія» за сприяння у проведенні такого дійства та неодноразову підтримку інших спортивних заходів правоохоронців.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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