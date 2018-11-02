



Фищука звільнили через тиск Народного фронту - 02.11.2018 10:03

Конфлікт між Олександром Фищуком та партією Народний фронт призвели до звільнення останнього з посади очільника Чернівецькоїо обласної державної адміністрації.

В джерелах, що повідомили дану інформацію, на Чернівецьку область Народний фронт має досить серйозний вплив, і це спричинило серйозний конфлікт між губернатором області та політичною силою.

Стосовно цього коментар надав міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко. Відзначимо, що нещодавно було звільнено чотирьох голів обласних адміністрацій, у тому числі і Чернівецької. Подання на звільнення чотирьох губернаторів, як зазначив Саєнко, надходили протягом двох тижнів до Кабінету міністрів з Адміністрації президента. Процедура відбуважться згідно вимог чинного законодавства, так як президент України є суб'єктом призначення. Саме тому попередній добір кандидатів здійснюється саме Адміністрацією президента.

Коли саме надходили пропозиції, Саєнко точно не відзначив, відповівши, що вони приходили по-різному протягом двох тижнів.

Платинова Буковина, Чернівці

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