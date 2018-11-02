



Підозра по фіскальному чеку вимагає перевірки - 02.11.2018 09:10

У Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області звертають увагу буковинців, що нещодавно ДФС було впроваджено у тестовому режимі систему E-Receipt. Завдяки електронному сервісу «Пошук фіскального чека» платники мають змогу оперативно отримати інформацію про здійснені розрахункові операції у будь-якій торговельній точці будь-якого населеного пункту країни.

Аналізуючи дані чеків РРО, виробники касової техніки можуть оцінити роботу центрів сервісного обслуговування, що обслуговують моделі, ними випущені.

Крім цього, перевірка чеку через електронний сервіс, встановлення достовірності його даних та факту передачі до ДФС є запорукою захисту прав громадян як споживачів, а також запобіжником зловживань під час здійснення розрахункових операцій.

У разі відсутності або невідповідності реквізитів чеків на сервері ДФС і наявному розрахунковому документі споживачам слід направляти до ДФС письмові звернення із цих питань з додаванням копій отриманих розрахункових документів для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.

Крім того, у разі отримання користувачами фіскального чека, який викликає сумнів, вони теж можуть надіслати до ДФС електронний лист із прикріпленим фото чека.

Нагадаємо, що сервіс знаходиться у відкритій частині «Електронного кабінету», доступ до якої здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Для пошуку та перегляду фіскального касового чека необхідно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чека (для традиційних РРО).Пошук електронного чека здійснюється за його фіскальним номером та датою.

Головне управління ДФС у Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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